Primo giorno di lavoro all’ospedale Sant’Anna per la dottoressa Ursola Pajoro, nuovo primario della Medicina Nucleare

Primo giorno di lavoro ieri, venerdì 1 marzo 2024, all’ospedale Sant’Anna per la dottoressa Ursola Pajoro che a seguito del concorso bandito da Asst Lariana, è stata nominata primario della Medicina Nucleare di Asst Lariana.

La carriera

Laurea e specializzazione all’Università Statale di Milano, 53 anni, sposata con due figli, la dottoressa Pajoro ha maturato la propria esperienza agli Spedali Civili di Brescia e all’Irccs San Raffaele di Milano dove ha lavorato per vent’anni acquisendo esperienza in particolare nel settore oncologico e in cardiologia nucleare.

"Impegno totale"

“Il mio impegno sarà totale", ha osservato il primario, salutata ieri mattina dal direttore sanitario di Asst Lariana, Brunella Mazzei e dalla dottoressa Rosa Maria Muraca, direttore del Dipartimento dei Servizi, nonché primario della Radiologia all’ospedale di Cantù.