Primo giorno di scuola con grande cornice per la foto ricordo

Una grande cornice, dentro cui farsi scattare una bella fotografia, per inaugurare con entusiasmo il primo giorno di scuola alla primaria di Olgiate Comasco.

Prima campanella, tutti in classe

Alla scuola primaria Vittorino da Feltre, grande plesso in via San Gerardo, gli alunni sono stati accolti con una bella e grande cornice appesa all'esterno dell'edificio scolastico. Una novità regalata a tutti coloro che hanno voluto immortalare una giornata così importante per gli scolari, compresi i primini.

Il saluto del sindaco

A dare idealmente il benvenuto a ogni cittadino alla ripresa sui banchi delle scuole, ci ha pensato il sindaco Simone Moretti, con un apposito messaggio indirizzato sia agli studenti che agli insegnanti e al personale scolastico:

"Buon primo giorno di scuola a tutti. Ti auguro di entrare da quel portone, portando con te tutto il tuo entusiasmo e la tua fantasia e che loro possano colorare l’aula in cui siederai; non importa se sarai timido, perché la tua timidezza è un dono, ricordalo! Ti auguro di potere sentire il profumo delle merende, l’odore delle gomme e di incantarti dinnanzi a un’illustrazione del tuo primo libro di lettura, perché saranno i tuoi ricordi, parte della tua storia. Ti auguro di sentire il piacere di scrivere sulla lavagna e non importa se scriverai facendo errori, perché se corretti e compresi gli errori non si commettono più con facilità".

Emozioni da condividere in classe

Il primo cittadino ha augurato un anno scolastico ricco di emozioni.