Primo giorno di scuola, il sindaco Galbiati: "Con la scuola ognuno può aspirare a cambiare il mondo"

Il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, augura buon primo giorno di scuola ai giovani canturini.

Questa mattina gli studenti lombardi, e quindi canturini, sono rientrati in classe. Restrizioni per la pandemia ridotte al minimo e finalmente si respira aria di normalità.

"Non si è mai troppo giovani per fare la differenza. E’ un primo giorno di scuola speciale oggi. Lo è per chi dopo due anni torna a dividere il banco con il proprio compagno o compagna. Lo è per tutti coloro che a quel banco si siedono per la prima volta. Sembra che nulla cambi a scuola, stesso edificio, stessi banchi, stessi professori, eppure tutto è cambiato. Sarà un anno speciale per docenti, studenti e famiglie, un anno in cui recuperare le vere relazioni fra persone, le gioie e le difficoltà che la scuola regala ad ogni studente ed ogni famiglia, da sempre - commenta la prima cittadina allo scoccare di questo lunedì, 12 settembre 2022 - Auguro a tutti i professori di riuscire a trasmettere la passione e l’amore per ciò che insegano, ai genitori di riconoscere e supportare il ruolo della scuola e dei suoi educatori, agli studenti, la voglia di scoprire, conoscere, crescere".

"Scoprire che il mondo reale è molto più bello di quello digitale. Che conoscere è l’unica cosa che rende davvero liberi. Che crescere vuol dire anche impegnarsi, rispettare le regole ed occuparsi di chi fa più fatica e rimane indietro - aggiunge - La scuola, forse, non cambia, ma solo attraverso la scuola ogni persona può aspirare a cambiare il mondo. Un po’ alla volta".