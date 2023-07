Primo Memorial Beatrice Zaccaro a Cantù.

Oggi, domenica 16 luglio, si svolgerà il 1° Memorial Beatrice Zaccaro, in collaborazione con le associazioni BeaVive e Ilovelive. La manifestazione avrà luogo presso il campo sportivo dell'Asd Cant San Paolo in via Papa Giovanni XXIII. Il torneo è dedicato alla memoria della giovane Beatrice Zaccaro, scomparsa alla fine di maggio all'età di 17 anni a seguito di un incidente mentre viaggiava su un motociclo con un coetaneo alla guida.

Il programma

L'apertura al pubblico è prevista per le 14 mentre alle 14.30 avrà luogo la presentazione delle squadre. Le partite avranno inizio dalle 15, organizzate in tre gironi da quattro squadre. Seguiranno poi le fasi finali e le premiazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3924936601 (Giuseppe Favasuli)