Primo “RhinoEdu”, corso d’eccellenza sulla dissezione anatomica

Dal 18 al 20 novembre l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ospita la prima edizione di “RhinoEdu”.

“RhinuEdu”, nuovo corso

“RhinoEdu", un corso teorico e pratico di dissezione anatomica su corpi donati alla scienza, volto all'insegnamento delle tecniche chirurgiche endoscopiche nasali, che si preannuncia come un evento formativo di rilevanza internazionale. Arriveranno infatti a San Fermo della Battaglia partecipanti da tutto il mondo, in particolare da Francia, Spagna, Portogallo, Ucraina, Grecia, Germania e Lituania.

Sold out

Andato sold out in poche settimane (i posti sono limitati per via dell’attività pratica con tutor), si è già formata una lista d’attesa in vista delle prossime edizioni. Il corso è stato organizzato dal professor Paolo Battaglia, direttore dell’Otorinolaringoiatria di Asst Lariana e docente all’Università degli Studi dell’Insubria. Il programma scientifico è curato dal professor Mario Turri Zanoni, anch’egli docente dell’Ateneo comasco-varesino e in forze al reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Sant’Anna.

Prima edizione di “RhinoEdu"

La prima edizione di “RhinoEdu” si svolgerà tra l’auditorium e il laboratorio di dissezione anatomica dell’ospedale Sant’Anna, che verrà inaugurato in occasione di questa iniziativa ed è ospitato all’interno dell’Anatomia Patologica, diretta dal dottor Carlo Patriarca. A supportare la nascita di questo importante evento il professor Mario Picozzi, responsabile della Bioetica Clinica, e il professor Cesare Garberi, che guida la Medicina Legale. L’evento è coordinato dall’area Formazione di Asst Lariana, diretta dalla dottoressa Rosalia De Marco. L’appuntamento formativo ha inoltre ricevuto il patrocinio della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, della Società Italiana del Basicranio, dell’Accademia Italiana di Rinologia e dell’Università dell’Insubria.

Il corso sarà guidato da un team di esperti di fama mondiale nell’ambito della chirurgia endoscopica nasale. Presidenti onorari del corso sono il professor Paolo Castelnuovo, docente emerito dell’Università dell’Insubria, e il professor Piero Nicolai dell’Università di Padova, presidente del prossimo congresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria. Ospite d’onore sarà il professor Philippe Herman, direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Lariboisière di Parigi. Saranno inoltre coinvolti come docenti anche i medici di Asst Lariana: in particolare della Chirurgia maxillo-facciale, diretta dal dottor Luigi Colombo, e della Neurochirurgia, diretta dal dottor Silvio Bellocchi.

Le parole di Battaglia

“Questo corso si distingue per un approccio altamente pratico - sottolinea il professor Battaglia - I partecipanti potranno cimentarsi direttamente con la dissezione su corpi donati alla Scienza, acquisendo competenze avanzate nell’utilizzo delle tecniche chirurgiche endoscopiche nasali. Un’opportunità che offre ai chirurghi un'esperienza concreta e immediata nell’affrontare le complessità anatomiche delle cavità nasali, dei seni paranasali, dell’orbita e della base cranica, fondamentale per perfezionare le abilità necessarie per interventi chirurgici di alta precisione in regioni così delicate”.