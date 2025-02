La Pro Asso ha un nuovo presidente: Armando Marcucci prende il testimone di Ivano Corà

La Pro Asso ha un nuovo presidente: dopo la prematura scomparsa di Ivano Corà, lo scorso anno, il testimone è ora passato ad Armando Marcucci.

Un ricordo per l'ex presidente Ivano Corà

34enne, giovedì scorso si è presentato alla popolazione in un incontro in sala consiliare. Insieme a lui anche i membri del direttivo della Pro Asso (la vicepresidente Emilia Potenza Cassinelli, Adalgisa Lubinu, Barbara Petracchi, Marco Cova, Fabio Locatelli, Angelo Brenna ed Enzo Saltarelli) mentre tra il pubblico sedevano i rappresentanti di Asso Incontra e dell’ormai caduta Amministrazione comunale.

"Anzitutto vorrei dedicare un ricordo all’amico Ivano Corà - ha detto l’ex sindaco Tiziano Aceti - Quando io e Ivano ci siamo incontrati c'era il problema dell’associazione che stava per nascere, sono stati giorni importanti per portare a compimento il tutto. Grazie al suo grande amore verso le persone è riuscito a mettere insieme un gruppo forte che ora porta avanti il lavoro da lui iniziato. Ivano si dedicava tutti i giorni all’associazione, la vecchia Proloco e il gruppo di Ivano sono riusciti a fare funzionare il motore di questa macchina e ora hanno trovato un bel pilota".

Il nuovo presidente ha sottolineato quanto "prendere in mano un’associazione guidata da una persona che ha dato così tanto non sia semplice, ma cercherò di essere al suo passo per gestire al meglio la Pro Asso".

"Prometto di innamorarmi sempre più del paese"

E ha poi aggiunto: "Il mio impegno sarà quello di guidare l'associazione con passione, trasparenza e determinazione, affinché possiamo proseguire e accrescere il nostro impatto positivo nella comunità e nel settore che ci sta a cuore. La nostra missione, che si fonda sulla cultura del nostro territorio, guardando avanti nel futuro ma sempre tenendo conto delle nostre tradizioni, è più che mai attuale. L'obiettivo principale del mio mandato sarà quello di favorire la crescita delle nostre attività, ampliare la nostra rete di contatti e risorse, e coinvolgere sempre più persone nella realizzazione dei nostri progetti. Soprattutto i giovani. La nostra forza risiede nelle persone che fanno parte di questa associazione e nel nostro impegno condiviso verso un futuro migliore. Alla vigilia del santo degli innamorati, San Valentino, prometto di innamorarmi sempre di più del paese, della sua storia, delle sue montagne della sua gente, affinché tutto venga fatto, come già anticipato con il cuore".

Marcucci ha quindi presentato la prossima iniziativa in programma: la sfilata di Carnevale a tema "Alice in Assoland", che si terrà l’8 marzo partendo da Scarenna alle 14.30 e arrivando in oratorio dove verrà offerta una merenda a tutti i bambini. Per informazioni si può contattare l’associazione al numero 3391941504.