Pro loco, 35 anni di attività: “Ma servono nuovi volontari”

Trentacinque anni di attività, iniziative e impegno per la comunità. È un traguardo importante quello che la Pro loco di Merone festeggerà il prossimo 21 ottobre, ma anche un’occasione per guardare al futuro. L’Associazione, fondata nel 1991 da Antonio Molina, ha accompagnato per decenni la vita del paese, grazie al lavoro dei volontari e alla presenza costante sul territorio.

Per il ricambio generazionale

Oggi, a raccontare Pro loco è Mario Cesana (nella foto), presidente da 26 anni, che in vista dell’anniversario ha confessato di aver «intenzione di fare una grande festa per celebrare l’importante traguardo di Pro loco». Accanto ai festeggiamenti però c’è una necessità importante: il ricambio generazionale.

«Con i 35 anni di attività, mi piacerebbe festeggiare anche un rinnovo del gruppo», ha detto Cesana. Un appello rivolto soprattutto ai più giovani e a chiunque abbia voglia di mettere a disposizione della comunità un po’ del proprio tempo. L’associazione ha bisogno di nuove energie per poter continuare la propria attività.

Nel frattempo, il calendario degli appuntamenti prosegue. Sabato 12 alla Festa dello Sport, la Pro loco organizzerà e gestirà lo stand gastronomico. Il weekend successivo sarà, invece, la volta della festa dell’asilo, con un altro impegno ai fornelli per i volontari.

Dopo il 21 ottobre potrebbe aprirsi una nuova fase: se arriveranno nuove persone, l’intenzione è procedere alle elezioni per rinnovare il direttivo. «Cerchiamo un rinnovo per questioni legate all’età. Non vogliamo che l’associazione muoia, ma c’è bisogno di gente giovane che abbia voglia di dedicare del tempo a questa realtà».

Un passaggio di testimone che non lascerebbe soli i nuovi arrivati. Cesana e gli altri volontari sono pronti ad affiancare il nuovo direttivo «fino a quando non cammineranno con le loro gambe».

«Dopo 26 anni è un colpo al cuore vedere morire un’associazione come la Pro loco». Un rischio che nessuno vuole correre. «Quella in Pro loco è stata, e tuttora è, un’esperienza positiva», sottolinea Cesana, guardando con soddisfazione al lungo percorso compiuto.

Oggi la Pro loco continua a essere presente e attiva, ma «ha bisogno di nuove leve per continuare altri 35 anni e più».

L’invito, dunque, è aperto a tutti. Chiunque fosse interessato a entrare nel gruppo può contattare Mario Cesana al 360556668. L’iscrizione è gratuita: servono soltanto voglia di partecipare e un po’ di tempo da dedicare alla comunità.