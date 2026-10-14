Pro loco costretta ad annullare la prima Sagra del Matoch

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La Pro loco di Olgiate Comasco ha preso la decisione di annullare la prima edizione della Sagra del Matoch.

Pro loco costretta ad annullare la manifestazione

Per il sodalizio olgiatese, che aveva allestito un programma ricco di eventi per la giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre, tanta amarezza. Tarandosi sulle previsioni meteorologiche per il prossimo week-end, l’associazione si è vista costretta ad annullare la manifestazione.

L’amarezza del presidente

“Sagra annullata – precisa Mattia Mengozzi, presidente della Pro loco olgiatese – Le previsioni del tempo danno brutto per domenica. Montare tutto solo per il pomeriggio e la sera di sabato, comporterebbe troppo lavoro e troppi costi. Non abbiamo una struttura che ci consenta di fare la manifestazione anche in caso di pioggia”.

La valorizzazione del dolce tipico di Olgiate Comasco

Per l’occasione, l’idea della Pro loco era quella di valorizzare il Matoch, dolce tipico di Olgiate Comasco. “Il Matoch deve essere valorizzato – sottolinea il presidente – Per questo avevamo coinvolto chi l’ha fatto nascere e chi lo produce ancora oggi. Nell’ambito della manifestazione ci sarebbe stato spazio per cartelloni con la spiegazione della storia del dolce tipico e per uno spazio di degustazione. Erano previsti laboratori e animazioni per i bimbi, un concerto, la mostra fotografica del Diapho’s, una trentina di bancarelle, cucina autunnale e battesimo della sella”.