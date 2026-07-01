Pro loco derubata del furgone: salta la festa in programma

La Pro loco di Albavilla derubata del furgone: costretta ad annullare le serate in programma per il fine settimana.

“Siamo profondamente rammaricati”

E’ successo sabato sera al termine della prima delle serate di ballo liscio organizzate dall’associazione in area Mercato: ignoti hanno sottratto il furgone refrigerato carico di cibo e bevande destinato per le iniziative estive della Pro loco. Un episodio che ha lasciato profondamente amareggiati i volontari del sodalizio che da anni si impegna per organizzare iniziative in paese: la Pro loco ha comunicato che il prossimo evento in programma in area Mercato è annullato.

“Ci dispiace enormemente dover scrivere questo post, ma, a seguito di quanto accaduto sabato sera, l’evento in programma per il prossimo weekend è ufficialmente annullato. Siamo profondamente rammaricati e tristi per questa situazione, ma le circostanze attuali non ci permettono di procedere con la serenità e lo spirito che da sempre contraddistinguono le nostre iniziative. Grazie a tutti per la comprensione e per la vicinanza che ci state dimostrando. A presto”.

(Nella foto l’area Mercato, sede delle feste della Pro loco)