Pro loco Merone: Paolino "re della patatina" compie 90 anni

Pro loco in festa: lo storico volontario Paolo Mangioni, conosciuto ai più come "Paolino il re della patatina", a inizio mese ha infatti raggiunto il traguardo delle 90 candeline.

Storico volontario della Pro loco

"Abbiamo festeggiato il nostro mitico Paolino la scorsa domenica al ristorante da Edda di Cremnago – spiega il presidente del sodalizio Mario Cesana – Lui in verità è nato il 3 ottobre, che quest'anno cadeva di giovedì. Sabato 5 e domenica 6 siamo però stati impegnati nella festa di San Francesco a Mojana e così abbiamo trovato occasione per celebrarlo come meritava soltanto la domenica appena trascorsa".

Una vita spesa in Pro loco, quella di Mangioni, che è volontario da più di 30 anni ed è il re indiscusso delle patatine: "Lo chiamiamo “il re” perché sono tantissimi anni che se ne occupa e poi nessuno sa fare le patatine come lui – prosegue Cesana – anche ora che ha raggiunto le 90 primavere rimane un punto fermo e imprescindibile per il nostro gruppo: Paolino è sempre presente e attivo a tutte le manifestazioni che organizziamo o delle quali siamo collaboratori. Rendergli omaggio con questa festa era il minimo che potessimo fare per ringraziarlo per tutto il suo impegno e poi 90 anni sono un bel traguardo, non capita a tutti. In dono, gli abbiamo consegnato una targa con il numero 90 e la scritta “A Paolino, il re della patatina”. Ha gradito ed è stato molto contento, possiamo dire che la sorpresa sia ben riuscita. Per tutti noi si è trattato di un bel momento di festa all'insegna della convivialità".

Cesana coglie l'occasione per lanciare un appello, volto a cercare nuovi volontari: "Il nostro è un ottimo gruppo, siamo affiatati e da più di 30 anni cerchiamo di spenderci per il bene del paese, dando una mano nelle varie feste e organizzando anche tornei a scopo benefico; abbiamo però tutti una certa età, infatti superiamo i 70 anni. Possiamo quindi affermare che il nostro sia un gruppo piuttosto anziano. Ci piacerebbe dunque trovare nuove persone che possano aggregarsi e portare una ventata d'aria fresca al sodalizio. Ciò che serve sono tanta buona volontà e la voglia di fare gruppo, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione del territorio e del nostro paese, che ha tante potenzialità. L'ideale sarebbe trovare queste nuove leve entro la fine dell'anno, così poi potranno essere già operative a partire dal 2025. Non mi resta che invitare tutti a venire a trovarci nella nostra sede di via Cava Marna, vi aspettiamo numerosi in Pro loco".