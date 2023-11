Pro loco, tempo di bilanci e di nuove elezioni

Il prossimo martedì, 14 novembre, si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione

Alla guida dal 2017

Il secondo mandato consecutivo di Alessio Pinato si sta concludendo. Il prossimo 14 novembre, la Pro loco di Alserio eleggerà il nuovo direttivo. Ed è dunque tempo di bilanci e di progetti futuri. "Penso sia inevitabile fermarsi un momento e guardare tutto il percorso che ha rappresentato questa avventura. La mia non è stata una presidenza proprio fortunata: nel 2017 è servita per evitare la chiusura dell'associazione stessa e nel 2020 ho dovuto combattere affinché il nostro sodalizio superasse la pandemia da Covid 19. Ciononostante, ci siamo sempre stati e abbiamo offerto eventi e giornate di grandissima qualità e novità", ha commentato. il presidente

Il grazie ai volontari, sempre disponibili

"Il vero ringraziamento va a tutti quei volontari che hanno indefessamente prestato il proprio lavoro, il proprio tempo e il sacrificio a questa associazione durante questi anni. Un doveroso ringraziamento va anche a tutti coloro i quali hanno aderito ai nostri eventi - ha spiegato - Penso all'impegno per organizzare tantissime iniziative, da quelle degli inizi fino all’ultima, Alserio Medioevale, che è stata un enorme successo, segno che quando si lavora con serietà, passione, voglia di fare e competenza, i risultati possono arrivare. Tutto questo lo abbiamo sempre fatto contando solo ed esclusivamente sulle nostre forze e sulle nostre capacità".

Progetti per il prossimo futuro

Sul futuro della Pro loco il presidente Alessio Pinato ha le idee chiare: "Il lavoro di rinnovamento prosegue. Andremo avanti a creare eventi sempre più accattivanti per far sì che la nostra comunità locale e il nostro territorio non si spengano. A conclusione di questo mandato mi sento di dire di essere orgoglioso di aver guidato tutto questo processo in un momento così oggettivamente complicato che ci vede uscire più forti di prima".