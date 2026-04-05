Processioni e cortei, a regolamentare il traffico ci pensa il sindaco

Processioni e cortei, ad Inverigo è il sindaco a regolamentare il traffico. La Polizia Locale ha un numero limite di ore di straordinari e l’Amministrazione preferisce che gli agenti le sfruttino per monitorare il territorio.

Sindaco vigile

Regolamentare il traffico durante le processioni e i cortei: a garantire la sicurezza ci pensa il sindaco insieme alla Protezione civile e ai volontari. Il motivo? Evitare che gli agenti della Polizia Locale possano usufruire delle ore di straordinari, che potranno invece essere sfruttate per un maggior controllo e presidio del territorio. A spiegare la situazione è proprio il primo cittadino Francesco Vincenzi, impegnato in questo periodo pasquale nel controllare cortei e processioni. Al suo fianco, appunto, la Protezione Civile, consiglieri comunali, assessori e vari volontari.

“Gli agenti della Polizia Locale possono coprire un determinato numero di ore di straordinari e non possono sforare oltre – sottolinea il sindaco – Per cui abbiamo deciso che, piuttosto che far loro fare straordinari in occasioni di cortei o processioni, è meglio che impieghino questo tempo per effettuare presidi e controlli sul territorio”.

Problema legato agli straordinari

La scelta del sindaco e dell’Amministrazione è strategica.