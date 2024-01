Processo Antonio Milia: negato il rito abbreviato

Continua il processo al brigadiere Antonio Milia: lo scorso mercoledì si è svolto davanti al Collegio del Tribunale Militare di Verona, composto da due giudici togati e da un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Nel novembre scorso era stato rinviato a giudizio.

Le accuse sono chiare: "Insubordinazione con violenza pluriaggravata". L’aggravante sono i futili motivi che lo hanno portato all’omicidio del comandante Doriano Furceri nella Caserma di Asso. La difesa aveva richiesto il rito abbreviato, che però non è stato concesso.

"Per continuare in rito abbreviato, ovvero per basare il processo sulla base delle indagini, allo stato degli atti, è necessario che non vengano contate le aggravanti – spiega Roberto Melchiorre, avvocato difensore di Antonio Milia – Ci sembra che le aggravanti non concordino con la già confermata incapacità di intendere e di volere di Milia, all’atto dell’omicidio. Com’è possibile che le motivazioni siano futili, se l’imputato non era in grado di intendere quello che stava facendo? Per noi il rifiuto del rito abbreviato è un grande danno, adesso andremo avanti con il rito ordinario".