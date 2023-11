"Progetto Arianna: Fido in Pediatria", una terapia d'amore e sorrisi per i bambini

Con la giornata odierna è stata avviata all’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù l’attività promossa dal “Progetto Arianna: Fido in Pediatria, coccole per il cuore e sorrisi per il buonumore”. L’iniziativa prevede interventi assistiti con animali nel reparto di Pediatria, a cura dell’associazione “Insieme è meglio”. Partner e sostenitori sono Amici di Como e Abio Como Odv; sono enti patrocinatori il Lions Club Como Plinio Il Giovane - che aveva proposto e avviato il progetto nel 2018 in occasione del suo trentennale - e la Città dei Balocchi, che quest’anno festeggia la trentesima edizione.

La scelta del nome “Progetto Arianna: Fido in Pediatria”

“Progetto Arianna: Fido in Pediatria” è dedicato alla memoria di Arianna, una bimba comasca di 9 anni, mancata nel giugno del 2018 e che durante i suoi ultimi giorni di vita in ospedale aveva espresso il desiderio di poter avere la compagnia di un cane.

A Cantù, nel reparto di Pediatria, gli interventi assistiti con gli animali, Ben e Julie, due Golden Retriever, appositamente addestrati, si svolgono una volta alla settimana, di solito il martedì pomeriggio. In quell’occasione, uno o più coadiutori cinofili professionisti dell’associazione “Insieme è meglio” sono a disposizione dei piccoli pazienti ricoverati per una “lezione” di un’ora, i cui obiettivi sono di natura educativa e ricreativa.

I ringraziamenti di Selicorni, Spotti, Maccarrone e Girgi

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile avviare questa attività - sottolinea il dottor Angelo Selicorni - I benefici della convivenza tra bambini e animali sono numerosi ed importanti. Durante una malattia, in particolare, gli animali aiutano a recuperare l'equilibrio psicofisico ed il buonumore”.

In rappresentanza di Asst Lariana, ringraziamenti sono stati espressi dal dottor Stefano Spotti per la direzione Medica di Presidio e dalla dottoressa Rosa Maria Maccarrone, responsabile del reparto di Pediatria a Cantù. A salutare l’avvio dell’attività è intervenuta per l’amministrazione comunale di Cantù Isabella Girgi, assessore all’Istruzione, Servizi Sociali e Cultura:

“Ringraziamo Abio e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. L’aiuto e la collaborazione delle associazioni sono fondamentali”. L’iniziativa, come detto, è supportata da Amici di Como, associazione che riunisce 160 imprenditori lariani attenti alle necessità sociali del territorio.

Le parole di Franca Bottacin

Ad accogliere e coordinare la presenza degli animali intervengono i volontari di Abio Como Odv che in reparto - sia a Cantù che a San Fermo - sono i referenti del progetto.