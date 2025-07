Progetto da 700mila euro per il centro sportivo; e grazie ai privati arriva il padel

progetto

Interventi per un totale di 700mila euro che, qualora approvati, permetterebbero un centro sportivo completamente nuovo

Centro sportivo: ad Anzano è pronto un progetto da quasi 700mila euro, l’obbiettivo è partecipare al «Picchi» per riqualificarlo totalmente. E grazie ai privati saranno eseguiti interventi per 300mila euro per predisporre tre nuovi campi da padel.

Una società privata investirà per il centro sportivo

Come reso noto dall’Amministrazione comunale nei giorni scorsi, è stato preparato per la partecipazione al bando regionale «Picchi»: interventi per un totale di 700mila euro che, qualora approvati, permetterebbero un centro sportivo completamente nuovo. Le opere in programma riguardano più aree della struttura di via Valera: dalle recinzioni alla palazzina degli spogliatoi, ma anche gli spalti, lo spostamento dell’area di skyfitness, l’adeguamento alle normative di sicurezza e del Coni, l’abbattimento delle barriere architettoniche e altri interventi di riqualificazione generale del centro. «Mancano gli ultimi atti ed entro il 15 luglio manderemo l’istanza di partecipazione al bando ”Picchi” - afferma il vicesindaco Lorenzo Salzano - Entro i termini necessari per la partecipazione. Il progetto riguarda opere per un totale di circa 700mila euro. Ci auguriamo venga approvato: il finanziamento per il 50% da Regione Lombardia è vincolante all’esecuzione degli interventi, la restante parte sarà invece pagata con risorse comunali».

Al progetto che sarà presentato in questi giorni si affianca l’iniziativa privata per la valorizzazione e riqualificazione del campetto coperto: quest’ultima è già ufficiale e prevede l’investimento da parte di una società privata per circa 300mila euro per la predisposizione di campi da padel. «Il campetto coperto diventerà un centro per il padel - ancora Salzano - Questa iniziativa è complementare al bando, a cui si affianca, e infatti riguarda una porzione del centro sportivo non interessata dal “Picchi”. L’investimento privato comporterà l’affidamento del centro a questa società ed è funzionale alla presentazione dell’intero progetto, favorendo maggiormente il suo finanziamento. Gli interventi al campetto coperto prevedono la sostituzione del tendone e del fondo, la predisposizione di tre campi sportivi per il padel, la sistemazione degli spogliatoi e l’installazione di una nuova recinzione. Come detto, si parla di interventi da circa 300mila euro erogati da un privato per conto di una società sportiva che avrà in concessione gratuita l’area, a partire da agosto. Entro tre mesi dovrebbero essere completati - aggiunge - E i campi dovrebbero essere pronti all’uso».

La speranza è ovviamente di poter ottenere i fondi per dare un nuovo look all’intera struttura sportiva. «Speriamo di vincere - chiude Salzano - Se si concretizza il finanziamento per il 50% del bando, aggiunto all’intervento per il padel, avremo la sistemazione integrale del nostro centro sportivo».