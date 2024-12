Progetto Dama, ambulatorio polifunzionale e sala d'attesa grazie al Lions Club

Presentati i primi spazi Dama all’ospedale Sant’Anna, ristrutturati grazie ai Lions di San Fermo.

Dama, un servizio all'avanguardia

Si è concretizzato in questi giorni il primo passo per far entrare Asst Lariana all’interno della Rete Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), il progetto nato per assicurare servizi ospedalieri personalizzati per accogliere i pazienti con necessità di sostegno intensivo, sia nelle modalità di comunicazione sia nel sottoporsi a esami clinici e strumentali. Sono stati infatti presentati alla direzione strategica dal gruppo organizzativo del Dama di Asst Lariana, l’ambulatorio polifunzionale e la relativa sala d’attesa al piano rosso (-1) dell’ospedale Sant’Anna, ristrutturati grazie al prezioso supporto del Lions Club San Fermo della Battaglia. In questi spazi protetti saranno accolti pazienti Dama che devono essere sottoposti a piccole procedure sanitarie programmate, da prelievi a interventi di carattere ambulatoriale. Inoltre, adiacente all’ambulatorio, è stata organizzata una sala d’attesa a disposizione dei caregiver.

L'intervento del Lions Club

“Fin da quando ci è stato presentato il progetto Dama, dapprima per il tramite dell’interessamento di Elena Negretti e Mario Pastore e successivamente con l’appassionata illustrazione di Andrea Di Francesco, abbiamo colto quanto sia importante l’obiettivo che Asst Lariana si è posta di realizzare - racconta Fabio Ansideri, presidente del Lions Club San Fermo Della Battaglia - e i nostri soci si sono subito mobilitati per supportare la riqualificazione di queste sale per pazienti con disabilità, coadiuvati dal geometra Walter Alberti e dall’impresa di imbiancatura di Mario Finelli. È solo il primo passo, contiamo di continuare a diffondere il messaggio Dama e di supportarne il progetto con ulteriori interventi concreti. A tale fine stiamo già organizzando per l’inizio del prossimo anno un evento benefico dedicato, che ci permetterà di finanziare e realizzare un percorso visivo per facilitare l’accesso alle sale ai pazienti e ai caregiver”.

"Stiamo rodando il gruppo di lavoro"

“A pochi mesi dall’inizio di questo percorso andiamo a inaugurare i primi spazi operativi Dama - sottolinea Andrea Di Francesco, referente dell’attività di Chirurgia maxillo facciale pediatrica nonché responsabile del Coordinamento delle attività chirurgiche pediatriche, individuato quale coordinatore e referente Dama - A piccoli passi, stiamo rodando il gruppo di lavoro con l’obiettivo di rendere operativi i percorsi Dama grazie alla collaborazione di tutti gli operatori di Asst Lariana nel 2025. Non avremmo potuto farlo senza persone che ci hanno sostenuto come i Lions che hanno colto in questa progettualità qualcosa di socialmente importante”.

Il commento del direttore generale

“Diffondere la cultura Dama è una risposta obbligatoria da dare a chi convive con una condizione di disabilità e che ha le nostre stesse esigenze - commenta il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi - Anche il mondo sanitario deve adeguarsi alla realtà che lo circonda: la nostra sfida è far conoscere a tutti i nostri operatori, che lavorino in ospedale o sul territorio, che i percorsi Dama esistono e che tutti devono metterli in pratica. Progettare il futuro è il nostro mestiere, e siamo pronti a collaborare con chiunque abbia idee da suggerirci per innovarci”.