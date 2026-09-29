Progetto «La povertà non è una colpa»: un incontro conviviale

La commissione Cultura della Comunità pastorale San Vincenzo di Cantù – Intimiano, con le realtà che hanno aderito al progetto «Dignità umana, in particolare la povertà», diffuso anche come «La povertà non è una colpa», in particolare con l’associazione Incontri – Mensa di solidarietà, organizza un momento conviviale aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa

«Sono invitate in particolare tutte le persone, che quotidianamente sul nostro territorio ricevono o offrono azioni di solidarietà», hanno fatto sapere dalla commissione Cultura della Comunità pastorale San Vincenzo di Cantù – Intimiano. L’evento si svolgerà domani, domenica 4 ottobre, alle 12 sul sagrato della chiesa di San Paolo. «Ci piacerebbe che ognuna delle realtà a cui ci rivolgiamo partecipasse con un buon numero dei propri aderenti, sia persone che l’aiuto lo offrono, sia persone che lo ricevono», hanno fatto altresì sapere dalla commissione Cultura. La quale ha concluso: «Con l’evento che abbiamo organizzato si vuole richiamare l’attenzione, anzitutto a noi stessi, sull’esistenza della povertà alimentare anche nella nostra città. In questa prospettiva, si è scelto di organizzare l’iniziativa sul sagrato della Basilica di San Paolo, al fine di rendere visibile la tematica e nel contempo comunicare alla cittadinanza canturina che in diverse realtà del nostro territorio c’è attenzione al tema della povertà e si cerca di sensibilizzare a una realtà che ci riguarda».