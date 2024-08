Progetto sociale: una camminata per l'autonomia a Cantù

Continua la campagna “IRide – Guardiamo il futuro negli occhi” della Cooperativa Progetto Sociale con la raccolta fondi incentrata sull’ autonomia, in diverse fasi della vita.

La cooperativa

La cooperativa è attiva dal 1979 con Servizi per anziani, persone con disabilità, ragazzi e famiglie che vivono momenti di fragilità, affinché possano immaginare un futuro diverso, più dignitoso, più ricco, più sereno. La sede è a Cantù, ma in questi quasi 45 anni di storia, Progetto Sociale ha messo radici in molti territori del Comasco e della Brianza. La campagna “IRide – Guardiamo il futuro negli occhi” promuove e sostiene l’autonomia, importante in ogni fase della vita. Ma cosa significa “autonomia”? Che attività sono state realizzate finora? “Grazie alle donazioni raccolte, da novembre a oggi, abbiamo potuto proseguire alcuni Servizi già attivi, come il tutor di quartiere per le persone anziane di Camerlata e l’educatore finanziario per gli ospiti dei nostri housing”, risponde Monica Casartelli, presidente della Cooperativa, “ma, soprattutto, abbiamo anche potuto offrire nuove esperienze ai nostri utenti; ad esempio, visita alla Mostra di Mirò e pranzo a Pizzaut per ospiti del Centro Diurno Disabili “Centro Anch’io”, gita allo Zero Gravity per 19 ragazzi del Centro Pomeridiano Educativo di Rovellasca, l’utilizzo del pulmino per vacanze soggiorno climatico a Pinarella Cervia e un laboratorio creativo artistico per 40 bambini al Centro Estivo Diurno a Cermenate.

Il progetto

Questi risultati testimoniano che il motore del lavoro quotidiano di quasi 200 soci e dipendenti è fondato su questo principio: Guardare al futuro è possibile, se si prendono in mano le redini della propria vita!”.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 15 settembre con la Camminata per l’Autonomia; come da tradizione, la camminata arricchirà il programma della Festa della Terza Età organizzata dal Comune di Cantù. Il ritrovo è previsto dalle 8.30, con partenza libera dalle 9 alle 9.30 in piazza Garibaldi. Sono previsti due percorsi cittadini di 4 e 7 km. Il costo è di 10 euro per adulti e 8 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni. Per informazioni/iscrizioni è possibile contattare la cooperativa: 031/715310 - 347/2647935 oppurecomunicazione@progettosociale.it - www.progettosociale.it o attraverso i nostri canali social.