Promuovere la “Cultura della Sicurezza” nei cantieri edili: siglato il protocollo tra Carabinieri e Espe

Sviluppare la collaborazione tra le Istituzioni e gli Enti di Formazione, gli attori provinciali della filiera edile e gli organi di vigilanza per promuovere la “Cultura della Sicurezza” nei cantieri edili. In quest’ottica si pone il Protocollo d’intesa siglato oggi, giovedì 25 gennaio 2024, tra il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e Espe Ente Scuola Professionale Edile di Como.

Gli obiettivi

Il documento prevede che la scuola si impegni a formare e perfezionare le capacità ispettive dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia attraverso corsi, aggiornamenti, seminari e altri strumenti. Così si procederà all’organizzazione di stage formativi direttamente in “cantieri scuola” presso i laboratori della Scuola Edile, per approfondire le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia.

Per la gestione tecnica del protocollo, che avrà una durata iniziale di due anni e sarà rinnovabile su accordo delle parti, tutti gli obiettivi saranno oggetto di specifici programmi operativi e accordi attuativi che integreranno nei suoi contenuti il protocollo stesso. Il protocollo si pone quale valido strumento per implementare un sistema sicurezza sui luoghi di lavoro efficiente ed efficace nel solco di quanto tracciato dalla Prefettura di Como per cui fare sistema è elemento vincente anche in chiave preventiva.

Il commento di Valsecchi

“Questa intesa - spiega Mara Valsecchi, presidente di ESPE Ente Scuola Professionale Edile e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Como - è frutto di un percorso condiviso, voluto insieme alla pubblica amministrazione, enti, parti sociali del territorio attive nell’ambito della sicurezza sul lavoro”. “Nella collaborazione tra chi ha compiti di vigilanza e chi è impegnato quotidianamente sui temi della formazione e della sicurezza – prosegue Enrico Marconi, vice presidente della Scuola Edile - il confronto è un valore aggiunto che potrà portare benefici e sinergie in questo percorso condiviso”.

Silvia Tettamanti coordinerà la parte organizzativa e le tematiche dei corsi. I militari potranno perfezionare ed aggiornare costantemente la loro preparazione, per effettuare ispezioni sui cantieri, svolgendo un’attività preventiva e parteciperanno, in qualità di relatori, a conferenze, seminari di studio e di formazione, organizzati da Espe in tutto il territorio provinciale.

Hanno siglato il protocollo: Mara Valsecchi, presidente di ESPE Ente Scuola Professionale Edile e del CPT di Como e per il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro; il Ten.Col. Loris Baldassarre, Comandante del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Milano. Presenti alla firma: il Luogotenente Vincenzo Tiralongo Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di

Como, il vice presidente della Scuola Edile, Enrico Marconi, la coordinatrice della Scuola Edile, Silvia Tettamanti.