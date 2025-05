Pronto soccorso, al via i lavori per l'ampliamento

Ci saranno circa sei mesi di disservizio, soprattutto in Accettazione

Cantiere aperto da questa settimana

La città di Erba avrà un Pronto Soccorso più grande e più funzionale, che garantirà percorsi differenziati e un comfort maggiore alle due diverse macroaree: quella per chi deve rimanere in osservazione o attende di essere inviato altrove e quella di chi deve essere visitato e gestito il prima possibile per fare rientro al domicilio.

I lavori sono iniziati proprio questa settimana e dureranno indicativamente 5 o 6 mesi senza però intaccare il flusso di pazienti accettati dal Pronto Soccorso.

Qualche disagio, ma tutto nell'ottica del miglioramento

E’ però innegabile che ci potranno essere disagi, soprattutto, almeno per i primi due mesi, nell’area dell’Accettazione, che è lo spazio verso cui si allargherà il PS.

Lo spiega il primario di Pronto Soccorso, Fausto Fazzini:

"Ci sono strettoie in cartongesso e cartelli che spiegano la situazione. In questa prima fase dei lavori l’impatto maggiore sarà proprio sull’Accettazione, perché risulta momentaneamente ristretta, ma contiamo sul fatto che l’utenza comprenda che è una transizione verso importanti miglioramenti. A fine lavori l’Accettazione sarà comunque grande uguale, anche se disposta diversamente, perché verranno recuperati spazi inutilizzati, come vani scale e montascale, e d’altro canto il Pronto Soccorso sarà più grande".