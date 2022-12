Il trasferimento il più possibile tempestivo dal Pronto Soccorso alle aree di degenza rientra tra i provvedimenti previsti ed elaborati in sinergia con Regione Lombardia per efficientare il Pronto Soccorso.

Pronto soccorso e pazienti in attesa di ricovero: come si sta muovendo Asst Lariana?

Facendo seguito a tale documento, a fine ottobre Asst Lariana ha approvato e adottato una specifica procedura operativa, trasmessa a tutti i direttori di Dipartimento e ai direttori delle unità operative mediche e chirurgiche nonché condivisa con le rappresentanze sindacali. E rientra nell’ambito delle verifiche promosse da Regione Lombardia per l’applicazione della suddetta Dgr, l’audit effettuato quest’oggi con Asst Lariana.

Il trasferimento, ancorché in attesa del posto letto definitivo, consente di liberare il Pronto Soccorso che è soggetto a un iperafflusso ormai quotidiano; garantisce il pieno rispetto della sicurezza del paziente e il miglior percorso di cura possibile; efficienta al massimo il flusso delle dimissioni e dei ricoveri, utilizzando in modo accurato e appropriato un bene prezioso quali sono i posti letto.

Tale processo è stato avviato già a fine ottobre e da allora le unità operative mettono quotidianamente a disposizione posti letto per i pazienti da ricoverare. In particolare ieri, lunedì 12 dicembre 2022, tra le 9 e le 10.30 si è proceduto al ricovero di 17 pazienti che erano in attesa in Pronto Soccorso; per 11 di questi pazienti il trasferimento nei reparti di destinazione è avvenuto direttamente in barella. Alle ore 15 tutti gli 11 pazienti erano stati ricoverati in un letto.

“Si tratta di azioni - che come avevamo anticipato nei giorni scorsi - hanno un impatto di non poco conto sull’organizzazione ospedaliera - osserva il direttore generale di Asst Lariana, il dottor Fabio Banfi - È stato effettuato un lavoro preparatorio importante, condividendo i contenuti di un protocollo operativo con tutti gli attori organizzativi dell’ospedale. Ringrazio il personale per la collaborazione e professionalità dimostrata. L’obiettivo è ridurre il sovraffollamento del Pronto Soccorso e l’attesa, assicurare una presa in carico appropriata e garantire un ambiente confortevole”.

A tutt’oggi all’ospedale Sant’Anna la Degenza Chirurgia 3 è utilizzata per i pazienti Covid e sono 37 i pazienti ricoverati. Sul fronte degli accessi in Pronto Soccorso si riportano di seguito i dati relativi all’ospedale Sant’Anna nel periodo tra il 1 e l’11 dicembre.