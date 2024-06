Pronto Soccorso Sant'Anna: spostati i letti per il trasferimento della Tin

Nella giornata di giovedì 13 giugno è iniziato il trasferimento dei letti che nel Pronto Soccorso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia sono destinati all’Obi (osservazione-breve intensiva, ossia quei casi con patologie che non necessitano di ricovero immediato ma di una terapia con osservazione per alcune ore e/o di un approfondimento diagnostico).

I dettagli sui lavori al Pronto soccorso

Il trasferimento, in un’altra area del Pronto soccorso, si è reso necessario in quanto a partire dalla prossima settimana dovranno essere collocate le attività della terapia intensiva neonatale, reparto dove sono in corso i lavori per l’ampliamento dei posti letto. La durata di queste lavorazioni - che non consentono la concomitanza delle attività della terapia intensiva neonatale come è stato invece possibile fino a questo momento - è stata prevista dai tecnici in un mese, circa, a partire dal 26 giugno. Nella Tin sono ricoverati neonati prematuri o con gravi patologie, bambini che necessitano di una stretta sorveglianza clinica e di interventi sanitari complessi.I lavori per aumentare la dotazione dei posti letto (da 6 a 8 quelli di terapia intensiva neonatale e da 9 a 12 quelli della terapia sub-intensiva neonatale, ossia l’area dove vengono trasferiti i neonati dopo un ricovero in terapia intensiva) prevedono un investimento di oltre un milione e 200mila euro, tra interventi edili e dotazione tecnologica.