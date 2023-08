La settimana di Corso organizzata dall’Associazione Nazionale “Studenti Con le Stellette” prosegue a gonfie vele con entusiasmo e più di 40 ragazzi di quarta superiore si stanno impegnando in decine di attività stimolanti ed uniche nel loro genere.

Prosegue il corso "Studenti con le stellette": domenica la serata finale a Novedrate

Il culmine nella serata di mercoledì 30 agosto 2023, dove il Magg. Paolo Nespoli ha tenuto l’aula col fiato sospeso per due ore, riuscendo ad emozionare la platea con gli straordinari racconti riguardo la vita extraterrestre sulla Stazione Spaziale Internazionale, e inviando un forte messaggio di coraggio e determinazione nel raggiungere traguardi all’apparenza inafferrabili.

La stessa giornata ha visto gli Allievi protagonisti di esperienze esclusive, normalmente disponibili di rado: una visita al carcere di Opera e al Palazzo di Regione Lombardia, con l’opportunità di sedere nella sala consiliare e godere del panorama dal 26° Piano della Memoria.

Il plus che gli Studenti Con le Stellette è dato anche dalle attività che ne stimolano il senso civico e la partecipazione sociale: hanno indossato i panni delle parti in un processo penale simulato, e quelli degli addetti della Protezione Civile nel gestire la prevenzione in materia di antincendio boschivo e recupero dei Beni Culturali, quest’ultimo nella splendida cornice di Villa Casana a Novedrate. Molto apprezzate anche le lezioni di Gestione dello stress, Galateo, topografia e utilizzo delle radio.

Numerose altre attività aspettano gli Allievi nei prossimi giorni in vista della cerimonia finale, aperta al pubblico e chiunque desideri avvicinarsi alla realtà di SCS. L’appuntamento è fissato per domenica 3 settembre, alle 14, a Villa Casana a Novedrate.