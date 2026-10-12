Proseguono gli appuntamenti con il Fuori Festival della salute mentale

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Dal 19 al 24 ottobre, San Pietro in Atrio, lo spazio espositivo di via Odescalchi a Como, ospiterà la seconda edizione del Festival della Salute Mentale. Quest’anno il Festival è accompagnato anche da una serie di iniziative prima e dopo la manifestazione, con l’obiettivo di creare ulteriori occasioni di incontro, confronto e partecipazione attraverso linguaggi e strumenti diversi.

Festival Salute Mentale

Nel weekend grande successo per il “Cancello aperto al San Martino”, dove era in programma una giornata intera di attività tra sport, visite guidate, storia e appuntamenti culturali. Ottimi riscontri anche da “Voci in dialogo”, promosso nel pomeriggio di domenica a Cantù.

Nel corso delle prossime settimane, gli appuntamenti proseguiranno con le attività di Asvap 6 per la salute mentale.

I prossimi appuntamenti

Il 17 ottobre, nella sede de Lo Snodo a Erba è previsto l’appuntamento “RI-CREARTI” per i giovani dai 16 ai 25 anni. Il programma prevede tre laboratori di Arteterapia (dalle 10 alle 12), danzaterapia (dalle 14 alle 15) e musicoterapia (dalle 15.30 alle 16.30).

Il 25 ottobre invece a Mariano Comense è attesa la “Chiusura del trentennale” di Asvap 6. Il programma prevede alle 10.30 la Santa Messa alla parrocchia Santo Stefano. Nel pomeriggio alle 14.30 al teatro San Carlo si parte con i saluti istituzionali, seguiti dal video racconto delle attività dell’associazione e poi lo spettacolo “IN FABULA” con Tinere Harpa. Al termine seguirà il momento conviviale con gli alpini di Mariano Comense che prepareranno le caldarroste e vin brulè.