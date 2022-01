Proseguono i lavori allo stabile di via Cesare Cantù sequestrato alla mafia: consegna entro l'estate

in edicola

L'immobile ospiterà l’azienda speciale consortile Galliano.

Posa del legname nello stabile di via Cesare Cantù. Nei giorni scorsi gli operai hanno iniziato la realizzazione del nuovo tetto dell’immobile in via Cesare Cantù, di proprietà comunale e sequestrato alla criminalità organizzata di stampo mafioso ormai una ventina di anni fa.

Proseguono i lavori allo stabile di via Cesare Cantù sequestrato alla mafia

Nel contempo l’azienda che ha vinto l’appalto ha iniziato a lavorare anche sugli spazi interni all’immobile. L'obiettivo è consegnare la struttura entro l'estate.

"In modo particolare stanno procedendo alla divisione degli spazi interni - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici di Cantù Maurizio Cattaneo - Per fare questo stanno utilizzando delle strutture autoportanti, che andranno a creare diversi spazi indipendenti. Questi ultimi sono fondamentali per gli operatori dell’azienda speciale consortile Galliano, che andrà a fruire dell’immobile.

