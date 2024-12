Proseguono i lavori per la nuova scuola secondaria di Fino Mornasco

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in via Leonardo da Vinci a Fino Mornasco.

Nuova scuola secondaria di Fino: progetto di oltre 11 milioni di euro

La scuola, fu costruita nel 1969 e venne ampliata nel 1975: «Era stata fatta in base alle esigenze dell’epoca, che vedevano un aumento della popolazione. Col tempo la sua struttura è diventata sovradimensionata rispetto al numero degli studenti e dispendiosa dal punto di vista energetico. Nel 2019 si era fatta una valutazione sullo stato delle scuole ed era emerso che la scuola secondaria di primo grado aveva diverse criticità a livello di struttura. Da qui l’idea di procedere con una ristrutturazione – ha spiegato il sindaco Roberto Fornasiero – Vedendo che i costi per la ristrutturazione sarebbero stati paragonabili a quella di una costruzione ex-novo, abbiamo deciso di partecipare a un bando per il Pnrr per la demolizione e la ricostruzione di strutture scolastiche. Il nostro è uno dei pochi progetti che è stato finanziato».

Fino avrà quindi presto una nuova scuola media, grazie a un progetto di oltre 11 milioni di euro: «I lavori stanno andando avanti e abbiamo anche ricevuto la visita di un’équipe del Ministero dell’Istruzione che realizzerà un video sull’avanzamento del cantiere - sempre il primo cittadino – E’ stata completata la demolizione di metà edificio e si sono gettate le fondamenta e parte del piano interrato».

Entro la primavera del 2026 la fine dei lavori

Nel frattempo gli studenti sono stati trasferiti nella parte della scuola « Scalabrini» che non è ancora stata demolita e le lezioni proseguono regolarmente: «Una volta realizzata la nuova scuola, quello che rimane dell’edificio vecchio verrà rimosso e sostituito da una piazza e da un parco», ha comunicato Fornasiero. Il sindaco è ottimista sulla fine dei lavori: «Il termine ultimo, dettato anche dal Pnrr sarà la primavera del 2026, ma contiamo di usare la scuola già per l’anno scolastico 2025-26», ha riconfermato il primo cittadino.