Proseguono i lavori sulla Sp38 per riparare la voragine causata dal maltempo

Proseguono gli interventi per la sistemazione della Sp38 che collega Alzate a Cantù: il maltempo dello scorso 22 settembre aveva provocato l’apertura di una voragine di 10 metri lungo la strada all’altezza di Fecchio.

Si intende terminare entro due mesi

Dalla Provincia di Como fanno sapere che i lavori proseguono secondo programma e che l’intento è di terminare entro i due mesi preventivati. In particolare, in questi giorni sono stati completati gli scavi e le demolizioni, raggiungendo il piano di posa. Nel corso della settimana verrà realizzata la platea di fondazione per i nuovi cunicoli, già prodotti. Lunedì 20 ottobre è previsto l’arrivo di un’autogru per il montaggio dei cunicoli prefabbricati.

“Gli interventi stanno procedendo con la massima attenzione e nei tempi previsti – spiega il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – siamo fiduciosi di poter restituire la strada alla piena viabilità entro i due mesi preventivati.”