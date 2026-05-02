Proseguono regolarmente i lavori in palestra

Bellagio, proseguono i lavori in palestra. Realizzato il nuovo cappotto e si procede con la posa dei serramenti.
Continuano i lavori
Proseguono gli interventi per quanto riguarda la palestra di Bellagio. A fare il punto della situazione è l’assessore ai Lavori Pubblici, Christian Barandon.
“Gli interventi in palestra stanno continuando. Si procede a buon punto. Ora si sta provvedendo alla posa dei serramenti. Gli operai sono ad un terzo della posa – afferma – Si stanno completando le finiture interne e si sta provvedendo a sistemare sia la scala esterna di uscita sia l’impermeabilizzazione della parte alta della nuova struttura. Poi si procederà con la posa del manto che servirà come campo da pallavolo omologato dal Coni”.
Una struttura dunque nuova e all’avanguardia che sarà a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive.
Interventi anche negli spogliatoi
Una prima parte del ponteggio è stata smontata:
“La parte smontata evidenzia la facciata con il nuovo cappotto. Prosegue poi la posa dei serramenti che dovrebbe terminare entro metà maggio – spiega Barandon – Anche per la parte degli spogliatoi una prima parte dei lavori sono già stati eseguiti, ora si procederà con la seconda parte per la realizzazione degli altri bagni che sono già previsti”.