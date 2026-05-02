Proseguono regolarmente i lavori in palestra

Bellagio, proseguono i lavori in palestra. Realizzato il nuovo cappotto e si procede con la posa dei serramenti.

Proseguono gli interventi per quanto riguarda la palestra di Bellagio. A fare il punto della situazione è l’assessore ai Lavori Pubblici, Christian Barandon.

“Gli interventi in palestra stanno continuando. Si procede a buon punto. Ora si sta provvedendo alla posa dei serramenti. Gli operai sono ad un terzo della posa – afferma – Si stanno completando le finiture interne e si sta provvedendo a sistemare sia la scala esterna di uscita sia l’impermeabilizzazione della parte alta della nuova struttura. Poi si procederà con la posa del manto che servirà come campo da pallavolo omologato dal Coni”.