Protagonismo giovanile e rete: Lo Snodo incontra Binario 24 e la Consulta Giovani di Appiano Gentile

Gli incontri saranno momenti di confronto strutturato per favorire conoscenza e scambio di esperienze. L’obiettivo è analizzare pratiche, criticità e punti di forza, mettendo a confronto territori diversi e aprendo a possibili sviluppi e collaborazioni
Appuntamenti nella sede in stazione
Creare connessioni, condividere esperienze e rafforzare il protagonismo giovanile: è con questi obiettivi che l’associazione giovanile Lo Snodo di Erba ospiterà nelle prossime settimane, presso la propria sede, due momenti di incontro con altre realtà giovanili del territorio: il 23 aprile con il progetto di attivazione giovanile Binario 24 di Olgiate e il 4 giugno con la Consulta Giovani di Appiano Gentile.
Un luogo di passaggio trasformato in spazio di relazioni
In questo percorso, un ruolo particolarmente significativo è rappresentato dall’incontro con il progetto di attivazione giovanile Binario 24, sostenuto da Fondazione Cariplo e sviluppato all’interno della stazione ferroviaria di Olgiate. Un’esperienza che, come Lo Snodo, nasce dalla volontà di trasformare un luogo di passaggio in uno spazio vissuto, capace di generare relazioni, iniziative e partecipazione. Un’affinità che riguarda non solo il contesto fisico, ma anche l’origine progettuale: entrambe le realtà affondano infatti le proprie radici in un investimento di Fondazione Cariplo orientato a promuovere il protagonismo dei giovani sui territori.
Investire nella costruzione di une rete ampia e consapevole
Il confronto con la Consulta Giovani di Appiano Gentile offrirà un punto di vista diverso ma complementare, legato alle dinamiche di rappresentanza e partecipazione giovanile in dialogo con le istituzioni locali. Due esperienze differenti, che proprio nella loro diversità rendono lo scambio ancora più ricco e significativo. Attraverso questi momenti, Lo Snodo conferma la propria volontà di investire nella costruzione di relazioni e nella creazione di una rete sempre più ampia e consapevole, continuando a cercare occasioni di incontro e confronto con altre realtà che condividono lo stesso impegno.
“Mettere in relazione esperienze diverse valorizza ciò che ognuno porta”
A sottolineare l’mpirtanza di momenti come questo è Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo:
“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di incontrarci, perché crediamo che fare rete tra realtà giovanili sia fondamentale. Mettere in relazione esperienze diverse significa valorizzare ciò che ciascuno porta e generare nuove opportunità per il territorio. E’ un confronto reciproco che permette a tutti di crescere e contaminarsi positivamente”.