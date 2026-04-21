Protagonismo giovanile e rete: Lo Snodo incontra Binario 24 e la Consulta Giovani di Appiano Gentile

L'obiettivo è quello di creare connessioni e condividere esperienze tra giovani.

Gli incontri saranno momenti di confronto strutturato per favorire conoscenza e scambio di esperienze. L’obiettivo è analizzare pratiche, criticità e punti di forza, mettendo a confronto territori diversi e aprendo a possibili sviluppi e collaborazioni

Appuntamenti nella sede in stazione

Creare connessioni, condividere esperienze e rafforzare il protagonismo giovanile: è con questi obiettivi che l’associazione giovanile Lo Snodo di Erba ospiterà nelle prossime settimane, presso la propria sede, due momenti di incontro con altre realtà giovanili del territorio: il 23 aprile con il progetto di attivazione giovanile Binario 24 di Olgiate e il 4 giugno con la Consulta Giovani di Appiano Gentile.

Un luogo di passaggio trasformato in spazio di relazioni

In questo percorso, un ruolo particolarmente significativo è rappresentato dall’incontro con il progetto di attivazione giovanile Binario 24, sostenuto da Fondazione Cariplo e sviluppato all’interno della stazione ferroviaria di Olgiate. Un’esperienza che, come Lo Snodo, nasce dalla volontà di trasformare un luogo di passaggio in uno spazio vissuto, capace di generare relazioni, iniziative e partecipazione. Un’affinità che riguarda non solo il contesto fisico, ma anche l’origine progettuale: entrambe le realtà affondano infatti le proprie radici in un investimento di Fondazione Cariplo orientato a promuovere il protagonismo dei giovani sui territori.

Investire nella costruzione di une rete ampia e consapevole

Il confronto con la Consulta Giovani di Appiano Gentile offrirà un punto di vista diverso ma complementare, legato alle dinamiche di rappresentanza e partecipazione giovanile in dialogo con le istituzioni locali. Due esperienze differenti, che proprio nella loro diversità rendono lo scambio ancora più ricco e significativo. Attraverso questi momenti, Lo Snodo conferma la propria volontà di investire nella costruzione di relazioni e nella creazione di una rete sempre più ampia e consapevole, continuando a cercare occasioni di incontro e confronto con altre realtà che condividono lo stesso impegno.

“Mettere in relazione esperienze diverse valorizza ciò che ognuno porta”

A sottolineare l’mpirtanza di momenti come questo è Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo: