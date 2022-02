A Olgiate

Ha trasformato una «vissuta» porta verde in una lavagna per esporre al pubblico un messaggio tanto ironico quanto efficace.

Succede a Olgiate Comasco, in via San Gerardo, zona alta.

Protesta creativa contro la maleducazione di alcuni padroni di cani

Salvatore Corvaglia, titolare del negozio La Bottega dei ricordi, tira le orecchie a chi non pulisce le deiezioni canine. Estenuato dalla reiterazione della maleducazione davanti al suo negozio, l’antiquario ha reagito di fantasia. Ha trasformato una «vissuta» porta verde in una lavagna per esporre al pubblico un messaggio tanto ironico quanto efficace: "Si pregano i signori cani di non lasciare le foto dei loro padroni sui marciapiedi e anche nell’aiuola qui di fronte!". Chi cammina in via San Gerardo non può non essere attirato dall’originale forma di protesta.

