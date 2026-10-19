Proteste a Milano: volto travisato con lo scaldacollo della Samz, “Siamo qua per farci sentire”

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Il giovane, minorenne, è stato poi fermato per accertamenti dalla Polizia mentre le telecamere lo riprendevano in merito alle vicende che hanno infuocato il centro del capoluogo lombardo

“Siamo qui per il nostro futuro, non a rubare ma a farci sentire”

Volto travisato con lo scaldacollo della società sportiva Asd Samz Eupilio Longone in piazza Duomo, durante le proteste che nel fine settimana hanno messo a ferro e fuoco Milano. Così è apparso un giovane davanti alle telecamere di Repubblica e di Rai news, balzando così agli onori delle cronache nazionali.

“Se noi scriviamo “Meno armi all’Ucraina, più scuola” non ci sentono. Se invece facciamo un po’ di casino e infuochiamo la roba ci facciamo sentire: così lo Stato ci guarda subito. Con i cartelloni chi è che ci calcola?“.

Il ragazzo, con in testa un cappellino e la faccia resa irriconoscibile da uno scaldacollo, ha parlato ai microfoni delle due testate nazionali prendendo però le distanze dai feroci attacchi vandalici a negozi e supermercati, sostenendo di essere lì, in piazza, per protestare contro le istituzioni che non ascoltano i più giovani che invece hanno diritto a un futuro migliore: “Siamo qui per il nostro futuro: non a rubare, ma a farci sentire. Siamo stati i primi a dire che quelli che hanno rubato sono dei delinquenti: quella è altra gente che non c’entra con noi. Noi volevamo essere qui solo per far valere la nostra parola contro lo Stato, che in Italia non funziona“.

Le telecamere di Repubblica hanno poi mostrato che il giovane insieme ad altri ragazzi è stato fermato e allontanato per accertamenti da parte della Polizia che ieri presidiava, anche in borghese, piazza Duomo.

Immediata è arrivata la secca presa di posizione della presidente Samz

Di tutta la vicenda a storcere il naso è in particolare l’Asd Samz, la società sportiva eupiliese che avrebbe voluto fare a meno di trovare visibilità addirittura nazionale per uno scaldacollo “griffato” con il simbolo dell’associazione. Immediata è partita una nota firmata dalla presidente, Gabriella Tacchini:

“Abbiamo appreso dai mezzi di informazione, stampa e social network che una delle persone, fermate ieri dalla Polizia a Milano in piazza Duomo, indossava lo scaldacollo con il logo della nostra società sportiva Asd Samz Eupilio- Longone. E’ del tutto evidente che l’uso di quell’indumento da parte del soggetto fermato, non può e non deve screditare l’immagine della nostra società sportiva, che nulla rileva con i fatti accaduti”.