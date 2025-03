Protezione civile a Cantù: nel 2024 gli interventi sono stati 837 e le ore di lavoro oltre 3mila

Sono 837 interventi e 3.200 ore di lavoro: questi i dati che emergono dal report annuale delle attività della Protezione Civile Città di Cantù. Un 2024 intenso, quindi, che ha visto i volontari affrontare una vasta gamma di situazioni critiche e interventi urgenti per garantire sicurezza e assistenza alla comunità. Un anno che, inoltre, segna il trentesimo anniversario dalla fondazione del gruppo, traguardo significativo che racconta l’evoluzione e la crescita costante di questa importante realtà del nostro territorio che vanta, ad oggi, circa 38 volontari attivi (di cui due nuove acquisizioni proprio alla fine del 2024) e una dotazione di mezzi e attrezzatura tra le più fornite a livello provinciale.

Protezione civile a Cantù: il bilancio del 2024

Tra gli interventi principali, di questo 2024, si segnalano: 16 operazioni di supporto per incidenti stradali e calamità naturali, con assistenza per la viabilità e la pulizia delle sedi stradali; 72 interventi per la messa in sicurezza di strutture, smottamenti e tombini pericolanti; 23 interventi per far fronte agli allagamenti che hanno colpito strade, cantine e abitazioni (si è registrata una diminuzione di allagamenti, passati da 40 registrati nel 2023 a 23 nel 2024) 521 operazioni di disinfestazione per rimuovere nidi di vespe e calabroni; 36 interventi per il taglio di alberi pericolanti su vie pubbliche e abitazioni; 2 interventi per incendi di boschi e sterpaglia (si segnala una diminuzione di incendi, passati da 25 nel 2023 a 2 nel 2024).

Oltre alle attività svolte sul territorio, la Protezione Civile Città di Cantù ha partecipato a importanti operazioni al di fuori dei confini comunali, su attivazione dell’autorità di Protezione Civile. Tra queste: Partecipazione alle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione nel comune di Blevio; partecipazione al progetto emergenza freddo, offrendo assistenza a persone senza fissa dimora a Como; su attivazione della Provincia di Como, interventi per incendi boschivi in Cantù e Cadorago; "Emergenza Ucraina”, trasporto profughi presso i centri di accoglienza sul territorio Lombardo.

Il sindaco Galbiati: "Un esempio di impegno civile"

Il coordinamento delle operazioni, affidato a Luca Montorfano, è stato supportato da un’intensa attività di formazione continua dei volontari, che ha visto l’organizzazione di 7 corsi di aggiornamento, tra cui quelli per la guida fuori strada, PLE, Capo Squadra antincendio boschivo e Idrogeologico. Non sono mancati 14 eventi legati alla campagna nazionale “Io non rischio”, per diffondere le buone pratiche di protezione civile anche tra i cittadini.

"Voglio esprimere un sincero ringraziamento al coordinatore Luca Montorfano e a tutti i volontari che, con dedizione e spirito di servizio, si sono messi a disposizione della nostra città. Il loro operato è un esempio di impegno civile la nostra comunità. Continueremo a supportare la nostra Protezione Civile e ad intensificare quella sinergia già esistente, nella consapevolezza dell’imprescindibile ruolo che riveste a tutela di Cantù e dei suoi cittadini", il sindaco, Alice Galbiati.

L'assessore Cattaneo: "Un impegno quotidiano"

“I numeri di questo 2024 raccontano un impegno quotidiano fatto di interventi tempestivi, formazione costante e capacità di affrontare le emergenze con professionalità. E il trentesimo anniversario è stato la dimostrazione di quanto sia solida questa realtà, cresciuta nel tempo grazie al lavoro instancabile dei volontari. A loro va il nostro più sincero ringraziamento: donne e uomini che, con spirito di sacrificio, sono sempre pronti a intervenire per la sicurezza della comunità. Senza il loro contributo, la Protezione Civile non sarebbe ciò che è oggi”, l’assessore alla Sicurezza con delega alla Protezione Civile, Maurizio Cattaneo.

Il coordinatore della Protezione civile: "Risultato di un percorso lungo 30 anni"