Protezione civile, collaborazione tra Cassina Rizzardi e Bulgarograsso

L’unione fa la forza: patto d’acciaio tra la Protezione civile di Cassina Rizzardi e quella di Bulgarograsso.

Protezione civile, convenzione firmata

I due gruppi comunali, nella giornata di ieri, domenica 12 gennaio, hanno firmato una convenzione in grado di migliorare ulteriormente l'ottimo servizio offerto. "Il nostro gruppo può contare su 12 volontari, compresi i tre nuovi ingressi - spiega Marco Di Luca, della Protezione civile bulgarese - Con la convenzione, però, potrà contare su un maggior numero di persone a rendersi disponibili in caso di necessità. Non solo, andremo a mettere in comune anche il nostro parco mezzi: noi abbiamo un Ducato, una vettura di servizio e un modulo per l'antincendio boschivo». In merito interviene anche la responsabile del nucleo di Cassina, Alessandra Lo Presti . «Abbiamo iniziato a parlare di questa convenzione già dallo scorso anno, con la precedente Amministrazione. E’ una collaborazione iniziata spontaneamente. Il nostro nucleo ha 17 volontari attivi".

Sindaci entusiasti

Presenti alla firma della convenzione, ovviamente il sindaco di Bulgarograsso Fabio Chindamo e quello di Cassina Rizzardi, Alessandro Bellù. "Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità. Un giorno che segna una nuova tappa nel nostro impegno comune per la sicurezza ed il benessere di tutti. - è intervenuto Bellù - Ufficializziamo con una firma, la convenzione che unisce i gruppi comunali di protezione civile di Cassina Rizzardi e Bulgarograsso, rafforziamo un legame di collaborazione che è e sarà fondamentale nei momenti di bisogno. In primo luogo, desidero esprimere un sentito ringraziamento alle autorità presenti oggi, a Fiorenzo Bongiasca, presidente della provincia di Como; con il vostro sostegno avete reso possibile questa collaborazione intercomunale. Un grazie particolare va al sindaco di Bulgarograsso Fabio Chindamo, con cui abbiamo condiviso fin da subito la visione di unire le forze per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze. La sua disponibilità e collaborazione sono state essenziali in questo percorso. Sono riconoscente anche al mio predecessore, l'ex sindaco Bonino, che ha gettato le basi per questa importante intesa".

"Grazie a tutti"

Il primo cittadino cassinese non ha mancato di ringraziare anche i volontari. "Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari... a tutti i volontari della Protezione civile. Sono loro, con la loro passione, il loro impegno che rendono possibile la nostra risposta alle emergenze. Il volontariato, in questo contesto, è molto più di un semplice aiuto; è un atto di generosità e di responsabilità che richiede coraggio, competenza e un cuore grande. I nostri volontari sono sempre pronti a mettere a disposizione della comunità il loro tempo e le loro energie, senza mai chiedere nulla in cambio, se non la soddisfazione consapevoli di aver fatto la differenza anche con un piccolo gesto. Questa convenzione è, dunque, un segno tangibile della forza della collaborazione e della solidarietà. Non si tratta solo di unire gruppi di protezione civile, ma di unire persone e territori, di costruire una rete di sicurezza che va ben oltre i confini comunali, ma che si radica profondamente nella nostra identità di cittadini".