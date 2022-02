Protezione civile: contributi regionali in provincia di Como

Regione Lombardia

Alessandro Fermi: "Una promessa mantenuta nei confronti di tutti i volontari sempre impegnati in prima linea"

In arrivo 376mila euro per i gruppi di Protezione civile della provincia di Como.

Il commento del presidente del Consiglio regionale

"Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 6 milioni e 750mila euro che si aggiungono ai 3 milioni di euro già stanziati nel 2021, permettendo così di finanziare tutti i progetti presentati da Comuni ed Enti Locali per l'acquisto di nuovi mezzi da destinare ai comparti di Protezione Civile lombardi. Per la provincia di Como le risorse stanziate ammontano complessivamente a quasi 376mila euro per 11 gruppi e intergruppi comunali. Una promessa mantenuta nei confronti di tutti i volontari sempre impegnati in prima linea specialmente durante tutto il periodo di pandemia e ai quali va la nostra gratitudine, consapevoli che svolgono una funzione quotidiana di presidio territoriale fondamentale e indispensabile". Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, esprimendo soddisfazione per la decisione dell’assessore regionale Pietro Foroni di accogliere tutte le domande presentate per l’acquisizione di mezzi strumentali e di trasporto ad uso esclusivo di Protezione civile.

Tutti i gruppi "premiati"

Dopo la domanda del Gruppo di Mozzate che era già stata finanziata lo scorso anno con 34.200 euro per l’acquisto di un pick up, sono state ora accolte le seguenti domande: Gruppo comunale di Albavilla 36.000 euro acquisto pick up, Gruppo comunale di Cabiate 36.000 euro acquisto pick up, Gruppo comunale di Locate Varesino 26.300 euro acquisto furgone, Sezione Ana di Lurate Caccivio 36.000 euro acquisto pick up, Gruppo comunale di Mariano Comense 36.000 euro acquisto pick up, Gruppo comunale di Olgiate Comasco 30.840 euro acquisto furgone, Gruppo comunale di Solbiate con Cagno 36.000 euro acquisto pick up, Gruppo Volontari antincendio di Tavernerio 33.660 euro acquisto pick up, Gruppo comunale Unione Terra di Frontiera 36.000 euro acquisto pick up, Gruppo intercomunale Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 34.145 euro acquisto pick up.