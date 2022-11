Protezione civile: i gruppi di Cantù, Mariano e Arosio fanno squadra

Presentato il Protocollo d’intesa per le attività di Protezione civile tra i Comuni di Cantù, Mariano Comense e Arosio.

È stato approvato nel mese di novembre il Protocollo d’intesa per le attività di Protezione civile tra i Comuni di Cantù, Mariano Comense e Arosio, dotati di una struttura operativa, con presa d’atto della Provincia di Como.

Il Protocollo d’intesa si configura come parte di un network territoriale più complesso, che ha come obiettivo lo sviluppo e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa semplificate, per garantire la prontezza operativa e di risposta in caso di emergenza.

Si tratta di una vera e propria collaborazione in attività di soccorso e assistenza alla popolazione, grazie alla quale il sindaco competente, il R.O.C. o il coordinatore del gruppo comunale può richiedere l’intervento dell’organizzazione anche per le vie brevi, con formalizzazione entro le 48 ore successive alla richiesta.

Un dialogo continuo, che si andrà a concretizzare in una unione di strumentazioni, mezzi e competenze, per un totale di circa 22 mezzi e poco meno di 100 volontari.

“Siamo, purtroppo, in un momento storico che vede l'esistenza di fenomeni climatici altamente localizzati e pericolosamente intensi. Con questo protocollo potremo dare una risposta tempestiva alle richieste d!intervento sia per mezzi ed attrezzature che per personale qualificato. È con immenso entusiasmo che posso affermare che oggi, con l'approvazione della delibera di Giunta presentata in tutti i Comuni e, non da meno, la firma del presidente della Provincia che avvalla questo protocollo siamo a dare vita a un progetto molto atteso dai volontari, che sono certa porterà ancora più lustro alla nostra Protezione Civile” ha concluso Guanziroli.

Un traguardo importante, come evidenziato dal sindaco di Cantù, Alice Galbiati. “Fare rete è fondamentale, lo abbiamo imparato in questi anni segnati dalla pandemia: le amministrazioni da sole non possono sopperire a tutte le emergenze del territorio e in questo svolgono una imprescindibile azione di supporto i volontari, senza i quali, oggi, tutto questo non sarebbe possibile. Ringrazio in modo particolare il nostro consigliere con delega Sofia Guanziroli per il lavoro svolto e il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, per aver avallato questa iniziativa”.

“Come Provincia abbiamo immediatamente creduto in questa iniziativa: solo attraverso la rete possiamo tutelare il territorio e questo protocollo ne è un esempio. In Italia senza volontariato tanti servizi non sarebbero possibili”, ha sottolineato il presidente Bongiasca.