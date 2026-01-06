Protezione civile: oltre 2.000 ore di impegno per il territorio

Un impegno costante, svolto con professionalità, spirito di solidarietà e grande senso del dovere, che testimonia il valore del volontariato e l’importanza del gruppo di Protezione Civile Comunale “Pietro Garofoli”. I volontari del gruppo sono stati sempre presenti sul territorio, nelle numerose emergenze dovute al maltempo, ma anche in occasione delle manifestazioni in paese e nelle attività di prevenzione (pulizia boschi, pulizia dei punti territoriali più sensibili) e in quelle di Anti Incendio Boschivo.

Il gruppo è cresciuto anche nei numeri: si è infatti rafforzato con l’ingresso di 6 nuovi volontari, alcuni facenti già parte della Consulta Comunale della Montagna (Matteo Conti, Federico Frigerio, Nicola Fusi, Paolo Navoni, Piero Proserpio, Omar Tagliabue). L’ampliamento ha inoltre riguardato la squadra Anti Incendio Boschivo: oltre ai volontari Andrea Ciceri, Alberto Panzeri e Simona Isone referente del gruppo per la comunità montana, si è infatti aggiunto il caposquadra Piero Proserpio e il volontario Federico Frigerio. Questo rafforzamento consente di mantenere il numero legale necessario per garantire la piena operatività della squadra, assicurando un presidio fondamentale per la tutela del territorio e la sicurezza.