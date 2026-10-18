Protezione civile: porte spalancate a nuovi volontari

Prevenzione, formazione e interventi di emergenza: servizi importanti sul territorio.

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La Protezione civile di Olgiate Comasco spalanca le porte a nuove forze.

Protezione civile

Il prezioso servizio del gruppo comunale di Protezione civile si basa sulla disponibilità dei volontari. E in questo momento il sodalizio chiede sostegno, invitando a entrare a far parte del gruppo. Basta un minimo di disponibilità e la voglia di rendersi utili.

I servizi

I volontari si prodigano in vari servizi sul territorio. Non solo interventi di emergenza ma anche formazione e prevenzione, per garantire massima attenzione e rapidità di azione.

I contatti

Per entrare in contatto con la Protezione civile Olgiatese, ecco il numero telefonico di riferimento: 346-2490025. Fruibili anche i canali social, su Facebook e Instagram. L’appello è a farsi avanti, per conoscere da vicino una realtà ormai consolidata e irrinunciabile sul territorio olgiatese ma pronta a rimboccarsi le maniche anche in altri contesti di emergenza.