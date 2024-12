Protezione civile: premiati dal Comune per i vent'anni

Vent’anni del gruppo di Protezione civile intercomunale di Albavilla: il Comune dona una targa all’associazione e il sodalizio annuncia l’intenzione di intitolarsi a Pietro Garofoli, compianto fondatore scomparso nel 2021.

Oltre tremila ore di lavoro nel 2024

L’occasione della cena sociale del sodalizio è stata importante anche per un resoconto del 2024: a tenerlo il coordinatore Ciro Tassiello, alla guida del sodalizio da due anni. «Siamo in 37 volontari, operativi un pochino meno - spiega il coordinatore - Un numero comunque buono, per una realtà piccolina come la nostra. Stiamo tirando le somme: siamo sulle 3.000 ore di interventi, dei quali 1.500 di assistenza in occasione di eventi pubblici, 1.000 ai lavori forestali, sia per emergenze meteo, che purtroppo quest’anno sono state tante, ma anche per prevenzione sul territorio. Abbiamo poi 500 ore dedicate alla sede con pulizia, rifornimenti, segreteria, assemblee e altro».

L’impegno dei volontari non si ferma mai: emergenze, ma anche prevenzione grazie alla sinergia con gli enti. «Ogni domenica una pattuglia fa il monitoraggio del territorio con delle mappe predisposte dall’ufficio Tecnico - ancora Tassiello - E sulla base delle evidenze raccolte programmiamo gli interventi. Operiamo sempre in collaborazione e in appoggio alle istituzioni: Polizia locale, Vigili del fuoco, in caso di emergenze anche al sindaco Giuliana Castelnuovo».

La Protezione civile intercomunale dispone di un nucleo per la ricerca di persone scomparse e uno dedicato all’antincendio: tutti afferiscono alla Comunità montana. «Negli anni c’era anche il gruppo sommozzatori, che poi però si è spento - aggiunge il vicesindaco Roberto Ballabio, volontario delegato dal 2009 - Da quando sono nel gruppo abbiamo dovuto affrontare numerose situazioni di emergenza: duna tromba d’aria all’Alpe del Vicerè, allagamenti in via Ai Crotti e i sempre più frequenti eventi estremi. Abbiamo recentemente attivato il canale Whatsapp e fatto un libretto informativo per i cittadini".

A Garofoli, "padre" del gruppo, sarà dedicata l'associazione: "Ha tracciato la nostra storia e quella del paese, era una persona operativa e di grande cuore. Crediamo sia il giusto riconoscimento e presto organizzeremo una cerimonia dedicata".

Giovedì il gruppo è stato insignito di una targa dall’Amministrazione. «E’ stata una bella soddisfazione - ancora Tassiello - Grazie per il premio alla nostra associazione». «Il lavoro che fa la nostra Protezione civile è preziosissimo - ha commentato il sindaco Castelnuovo - Con grande disponibilità: per loro abbiamo parole di gratitudine e riconoscenza per le innumerevoli ore che mettono a disposizione».

(Nella foto la consegna della targa dal sindaco Giuliana Castelnuovo al coordinatore Ciro Tassiello)