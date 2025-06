Protezione civile, servono giovani

"Cerchiamo nuovi volontari giovani, perché anche nella Protezione civile è necessario un ricambio generazionale".

A lanciare l’invito a ragazzi e ragazze a iscriversi alla Protezione civile di Cantù è stato il coordinatore del sodalizio, Luca Montorfano. Lo ha fatto contestualmente all’annuncio del nuovo corso di formazione, dedicato agli aspiranti volontari, che ha l’obiettivo di fornire un quadro completo e chiaro rispetto al sistema nazionale di Protezione Civile, nonché all’impegno e impiego del volontariato.

Il corso ha una durata di 20 ore, in presenza, con un massimo di ore di assenze pari al 10% delle ore totali. Il corso è quindi superato dopo aver affrontato la prova pratica e risposto al quiz con più di 18 risposte corrette. Le lezioni teoriche si terranno all’istituto tecnico Magistri Cumacini mercoledì 18, venerdì 20, mercoledì 25 e venerdì 27 giugno dalle 20 alle 24, mentre la prova pratica si terrà domenica 29 giugno al Cpe di Erba e avrà la durata di 4 ore.

Spiega Montorfano:

"Oggi possiamo contare su 38 volontari e il nostro gruppo ha una media di circa 50 anni. Ci va già meglio di altre associazioni, forse perché svolgiamo attività che hanno un profilo dinamico, che attira un po’ i ragazzi. Ma avere a disposizione qualche giovane in più alla Protezione civile di Cantù farebbe comodo. Occorre tenere conto anche del fatto che diversi volontari, invecchiando, non sono più in grado di svolgere determinati incarichi. L’ideale sarebbe che fossero svolti dai giovani. E’ necessario porre le basi per concretizzare un efficace passaggio generazionale".

Da qui l’invito del coordinatore della Protezione civile di Cantù rivolto ai giovani affinché si iscrivano al corso:

"Il presupposto per poter essere operativi all’interno della Protezione civile è quello di aver superato il corso. Ma per parteciparvi è necessario essere iscritti a un gruppo. Ecco perché invito i canturini a iscriversi alla Protezione civile di Cantù per poi partecipare al corso. Aggiungo che l’attività dei volontari viene svolta con costanza e non solo in situazioni di emergenza, e può prevedere attività di prevenzione, diffusione di buone pratiche tra i cittadini e nelle scuole, conoscenza e controllo del territorio, salvaguardia dell’ambiente e del mondo animale, diffusione di informazioni utili, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. E’ possibile contattarci alla mail protezione.civile@comune.cantu.co.it o tramite whatsapp al numero 031720397".