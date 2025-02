Protezione civile: si cercano volontari

Il gruppo di Protezione civile di Senna Comasco è alla ricerca di nuovi volontari. Commenta così la necessità il presidente Massimo Bianchi:

Il gruppo conta infatti attualmente solo 19 persone. Commenta Bianchi:

"Partiamo dai 21 anni fino a un massimo di 68, 69 anni. Di questi 19 volontari 7 sono donne. Siamo sempre alla ricerca di giovani che vogliano darci una mano, ma è difficile".

Sono solo in 19, ma questo non ha impedito loro di essere una presenza attiva e costante sul territorio comunale. Sono stati infatti oltre duecento gli interventi che la Protezione civile di Senna Comasco ha eseguito sul territorio nel corso del 2024.

Conferma Bianchi:

Gli interventi della Protezione civile a Senna Comasco vanno dal controllo delle rogge alla rimozione di nidi di vespe e calabroni.

Una tipologia di interventi che è aumentata negli ultimi anni è quella della rimozione di nidi di vespe e calabroni:

Archiviato il 2024, i volontari della Protezione civile pensano già al nuovo anno e lo scorso weekend, nell’ottica di avere volontari sempre formati, 6 componenti del gruppo hanno frequentato, ottenendo tutti la promozione, il corso Asa di scorta tecnica.

Ma uno degli obiettivi di questo anno è quello di crescere di numero. Spiega Bianchi:

"Come dicevo siamo solo in 19, io sto facendo il presidente, ma non sarò operativo in eterno. Abbiamo la necessità di trovare forza giovane. Nel nostro gruppo abbiamo qualche ragazzo, ma qualcuno in più non guasterebbe, anche perché saranno poi i giovani di oggi a portare avanti il gruppo in futuro. Ma trovare volontari è difficile e sembra che nessuno lo voglia fare. Per questo prima dell’inizio del corso stiamo pensando di organizzare una serata aperta alla cittadinanza per far capire cosa fa la Protezione civile, che tipologie di interventi eseguiamo e cosa significa essere un volontario del nostro gruppo. Diciamo che lo scopo dell’incontro che vorremmo organizzare sarà quello di sensibilizzare e stimolare soprattutto i giovani a diventare volontari del nostro gruppo".