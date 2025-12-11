E’ stata approvata all’unanimità la mozione riguardante un protocollo d’Intesa tra la Guardia di finanza e il Comune di Uggiate con Ronago.

Protocollo d’Intesa per combattere l’evasione fiscale

Nella seduta di sabato 29 novembre, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri comunali Diego Dondelli e Stefano Franco Arena del gruppo di minoranza “Uniti per il Cambiamento”. “La sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa consente di formalizzare la collaborazione tra il Comune e la Guardia di finanza – ha spiegato così Arena – favorendo lo scambio di informazioni utili a contrastare fenomeni di illegalità economico-finanziaria. Tale collaborazione può riguardare il monitoraggio di tributi locali, il controllo sui beneficiari di agevolazioni e contributi comunali, la verifica delle dichiarazioni idee e delle situazioni patrimoniali e la tutela della spesa publica e l’uso corretto dei fondi statali ed europei”.

Mozione approvata

Dunque, si chiede l’impegno a promuovere la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comando provinciale della Guardia di finanza di Como, al fine di definire le modalità operative di collaborazione e scambio informativo; a favorire la formazione del personale comunale coinvolto nelle attività di controllo e segnalazione; a dare adeguata pubblicità all’accordo e agli esiti della collaborazione, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla riservatezza dei dati e a riferire periodicamente al Consiglio comunale sugli sviluppi e sui risultati dell’attuazione del Protocollo. “Si tratta di un protocollo importante perché ci permette di collaborare concretamente con la Guardia di finanza, contrastando chi pensa di essere furbo. Una tutela per il Comune e così, essendo più trasparenti, magari si riescono a portare più persone in Consiglio”, ha aggiunto Arena. Il voto è stato favorevole e unanime. “Ci impegneremo a portare avanti la richiesta”, ha chiosato il sindaco Ermes Tettamanti.