Pubblicati i bandi YouthBank: ecco le esigenze dei giovani comaschi

La nuova edizione della YouthBank, la banca dei giovani per i giovani sostenuta dalla Fondazione Comasca, è approdata al momento cruciale: la pubblicazione dei bandi 2022 in base ai quali saranno selezionati i progetti presentati da ragazzi del nostro territorio.

A giudicarli saranno loro coetanei, gli "youthbanker", ai quali la Fondazione ha offerto un intenso percorso formativo di tre giorni a Torrazzetta, in provincia di Pavia. Qui i giovani partecipanti hanno imparato come condurre autonomamente il progetto YouthBank, attraverso attività laboratoriali e di gruppo che hanno loro permesso di acquisire nozioni su diritto ed economia del non profit, progettazione, raccolta fondi e comunicazione.

Questi 43 giovani di età compresa tra i 15 e i 25 avranno a disposizione un importante capitale, ben 150.000 euro, per finanziare progetti di utilità sociale capaci di rispondere ai bisogni più urgenti espressi dai ragazzi delle nostre varie realtà territoriali. La YouthBank ha infatti cinque "filiali": a Como, Cantù, Erba, Olgiate e Centro lago e in ognuno di questi ambiti è stato creato e diffuso online e nelle scuole un questionario dal quale sono emerse le problematiche maggiormente percepite. Sono arrivate complessivamente più di 1000 risposte per un campione vario e sicuramente significativo.

Questi, sommariamente, i risultati del questionario, che la Fondazione Comasca mette a disposizione di tutti i media e gli enti pubblici locali:

Como

I giovani residenti in città e dintorni sentono fortissima l’esigenza di riqualificare e valorizzare spazi verdi e urbani, insieme alla necessità di vivere in un capoluogo più vivo culturalmente; hanno infatti indicato la mancanza di attività, laboratori ed eventi culturali, ricreativi e artistici. Molto interessante infine è stata la richiesta di maggiori possibilità, di sostegno della salute mentale, forse dovute anche a questi due anni di pandemia.

Cantù

Nella bassa Brianza comasca, a Cantù e Mariano, i giovani hanno messo al centro delle loro richieste lo sport. Hanno chiesto luoghi adeguati per praticare sport e maggiori manifestazioni sportive. Un’altra esigenza emersa riguarda invece l’orientamento scolastico-lavorativo, che giudicano insufficiente.

Centro Lago

Anche a Tremezzina e dintorni per i giovani del territorio l’orientamento all’università e al lavoro è una necessità che la scuola non riesce a soddisfare. Ma i giovani del centro lago non si preoccupano solo della “carriera” ma anche dell’ambiente, mettendo come priorità lo sviluppo di economie circolare. Hanno chiesto infatti di porre attenzione e sostenere azioni che puntino al riuso e al riciclo di alimenti, di indumenti, di medicinali e di tutti quei materiali non eco-sostenibili che produciamo.

Erba

Nell’erbese è risultata invece forte la volontà socializzazione attraverso la riqualifica e promozione di spazi di aggregazione giovanile. I giovani di Erba e dintorni si sono rivelati anche molto attenti ai temi sociali e hanno chiesto di promuovere attività volte all’educazione alla non violenza e all’inclusione e di creare luoghi per il sostegno e l’inclusione di soggetti in difficoltà (senza fissa dimora, anziani, famiglie svantaggiate, minoranze etniche). Infine, hanno visto come un’ulteriore esigenza la tutela degli animali e la prevenzione all’abbandono.

Olgiate Comasco

I risultati del questionario nell’olgiatese hanno mostrato una particolare attenzione almondo del volontariato. I ragazzi hanno infatti chiesto di promuovere esperienze di PCTO all’interno di associazioni non profit e di forme di dibattito e confronto con quella parte del mondo adulto con potere decisionale (imprenditori, politici, rappresentanti del mondo del sociale). Infine hanno manifestato la necessità di migliorare i trasporti promuovendo una viabilità alternativa ed ecosostenibile per i ragazzi del territorio (ad esempio carsharing, bici elettriche).

