“Puecher”: mensa garantita solo per la classe a tempo prolungato

Mensa garantita alla scuola media “Puecher” di Erba solo per la classe a tempo prolungato, per la musicale consumazione di pranzo al sacco.

Mensa garantita a una classe

Dal prossimo anno scolastico alla scuola media «Puecher» la mensa sarà garantita solo all’unica classe rimasta a tempo prolungato, mentre le due sezioni della musicale non potranno più usufruirne. Il dirigente scolastico Gian Maria Rovelli ha spiegato come “per le classi a tempo normale, quindi a 30 ore, e a indirizzo musicale, non è previsto per legge il 'tempo mensa' e pertanto non sono previsti nemmeno i docenti necessari per garantirne la copertura. Nell’anno scolastico 2024/2025 sarà presente solo la classe 3B a tempo prolungato e non sarà quindi più disponibile un numero di docenti sufficienti per garantire la sorveglianza per un gruppo di alunni oltre quelli frequentanti la classe stessa”.

Pranzo al sacco

La soluzione pensata per gli studenti delle sezioni musicali? In linea con quanto già il dirigente è solito fare nell’istituto comprensivo di Cantù 2, i docenti di strumento daranno a disposizione la prima parte della lezione per la consumazione di un pranzo al sacco.