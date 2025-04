Pugno duro contro chi abbandona i rifiuti: sanzioni aumentate e appello del sindaco

Pugno duro contro chi abbandona i rifiuti: il sindaco di Tavernerio, Mirko Paulon, lancia un appello ai cittadini contro l’inciviltà e annuncia l’inasprimento delle sanzioni contro chi non rispetta le regole.

Sanzioni aumentate e adesivi per sensibilizzare i cittadini

Nello specifico, il primo cittadino Mirko Paulon ha fatto sapere di avere modificato nei giorni scorsi il regolamento di igiene urbana portando le sanzioni per chi non utilizza in modo corretto i cestini per i rifiuti collocati in paese: la multa per chi abbandona spazzatura domestica, o comunque getta scarti non adatti nei contenitori pubblici è ora di 500 euro. Il provvedimento è stato preso nell’intento di dare maggiore decoro al paese e favorire proprio un utilizzo corretto dei contenitori dei rifiuti, che dovrebbero essere riempiti solamente con scarti «da passeggio» e troppo spesso vengono usati per la spazzatura domestica. L’appello è stato inoltre lanciato anche con il posizionamento di alcuni adesivi appositi su alcuni contenitori del paese, come spiega il sindaco. «Nei cestini pubblici vanno gettati solo piccoli rifiuti da passeggio, come sacchetti con deiezioni canine; fazzoletti; cartacce; scontrini; bottigliette; mozziconi di sigarette spenti... Abbandonare rifiuti non conformi è un reato - sottolinea Paulon - Con il nuovo regolamento di igiene urbana, le sanzioni possono arrivare fino a 500 euro. Sui cestini più "critici" stati apposti adesivi che ricordano questa norma. Chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci a mantenere il nostro paese pulito».

La speranza, aggiunge Paulon, è di sensibilizzare a un comportamento educato per tenere pulito il territorio. «L'abbandono dei rifiuti domestici nei cestini da passeggio e nelle loro vicinanze crea notevoli problemi per il decoro e l'igiene del nostro Comune - ancora Paulon - Abbiamo modificato le sanzioni portandole a 500 euro per ogni infrazione e abbiamo ricordato sugli adesivi che l'abbandono dei rifiuti è un reato penale. Speriamo nella collaborazione di tutti nel tenere pulito il nostro bel territorio».