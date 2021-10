in edicola

Il giornalista e scrittore ha dato alle stampe il suo decimo libro edito da Mursia.

Per guardare avanti, bisogna voltarsi indietro. E non dimenticare le tradizioni, quello che siamo stati e i valori legati al passato. Lo sa bene Emilio Magni, giornalista e scrittore, che ha dato alle stampe il suo decimo libro per la casa editrice «Mursia».

"Pulenta e poeucc" il nuovo di libro di Emilio Magni

Dopo i mestieri e il mondo contadino, Magni ha dirottato le sue passioni verso le pietanze. E anche questa volta sul piatto, è proprio il caso di dirlo, ci sono i «mangiari» di una volta. «Un termine difficilmente traducibile in italiano nel suo significato profondo, che dipinge quel mondo godereccio, in particolare del dopoguerra dove c’era da recuperare la fame - racconta - Le osterie sono state lo scrigno di quei tempi, che racchiudevano le passioni del mangiare e del bere. Erano una sorta di contraltare delle chiese, erano luoghi dove si trasgrediva parecchio». E così dopo «El pancott e altre delizie», «Il sorriso della cassoeula» e «El risott cun l’unda», ecco «Pulenta e poeucc» il libro che racconta, attraverso i «mangiari» tipici - a base dell’immancabile polenta accompagnata dagli intingoli - l’ambiente popolare animato da personaggi caratteristici, dai tratti schietti e rustici di una volta.

