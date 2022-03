"Puliamo con i fiori", al Lambrone bambini e famiglie

Ambiente

Mattinata ecologica per imparare a rispettare la natura.

Un rifiuto in cambio di un fiore.

Iniziativa ecologica

Fino alle 12 di oggi è possibile prendere parte all'iniziativa "Puliamo con i fiori" al Lambrone. Anche il Comune di Erba, infatti, ha aderito alla manifestazione promossa dall'Amministrazione comunale di Como. L'occasione è stata colta al volo dall'assessorato all'Ambiente guidato da Marielena Sgroi che, presente al punto di ritrovo, ha accolto insieme ai volontari e agli uomini della Protezione civile famiglie e bambini che hanno deciso di aiutare l'ambiente.

Un segnale simbolico per educare

"Questa iniziativa è particolare ed ha uno scopo educativo. E' rivolta in particolare alle scuole, in modo da poter sensibilizzare al rispetto dell'ambiente fin da piccoli - spiega l'assessore Sgroi - Come Comune abbiamo volentieri aderito, così come hanno fatto altre città e altri paesi. Tre le date disponibili in cui svolgere insieme lo stesso evento e noi abbiamo scelto quella di oggi. Simbolicamente c'è l'idea di unirsi, di dare un segnale. Lo scopo è quello di donare, in cambio di un rifiuto tolto dall'ambiente, un fiore. Fiore che poi bambini e famiglie potranno piantare a casa. Un gesto di vita".