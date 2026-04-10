Puliti i boschi lungo la provinciale

Sacchi della spazzatura abbandonati a Cantù, scattano le nuove multe.

I controlli

Rimossi i sacchi della spazzatura dal bosco che si affaccia sulla strada provinciale in direzione di Cantù Asnago. L’intervento dell’assessore al Verde e parchi pubblici, Andrea Lapenna, ha permesso di risolvere il problema evidenziato nei giorni scorsi dai volontari del KantùAsnagoProject. Tramite il coordinatore del sodalizio, Luigi Cornacchia, infatti, era stata fatta notare all’Amministrazione comunale la presenza di immondizia, gettata dai soliti sconosciuti nell’area verde, che si affaccia lungo la strada, la quale dal centro città raggiunge la frazione. La spazzatura è stata quindi rimossa.