Pulizia delle caditoie: via al secondo lotto

Partito a Cantù il secondo lotto di pulizia delle caditoie.

Gli interventi

Sono al lavoro gli operai, impegnati in questi giorni nella pulizia dei tombini che in città troppo spesso si sono rivelati intasati in occasione delle forti piogge abbattutesi sul nostro territorio, favorendo gli allagamenti di strade e abitazioni. In questi giorni sono state pulite le caditoie in via Toti, Cadore, piazza Santi Pietro e Paolo, via Montenero, Piave, Pasubio, San Giuseppe, Tagliamento, Italia, Fossano e Pitagora.

La parole dell’assessore

Ha quindi puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo: “In questo lotto sono coinvolte anche viale Madonna, via Spazzi, Alciato, Puecher, Sant’Adeodato e San Vincenzo, Carlo Cattaneo, Saffi, Bixio, Vergani, Daverio, Colombo e Mazzini. Concluderemo in questo modo anche il secondo lotto, dopo che nel mese di luglio avevamo concretizzato quello legato al primo”.