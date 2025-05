Pullman con una scolaresca fuori strada

Momenti di paura questo pomeriggio quando il pullman che trasportava una scolaresca è finito fuori strada

L'allarme

L'intervento è scattato intorno alle 16.50 ad Albavilla , in via Partigiana, sulla strada che sale al Alpe del Viceré: strada che stava percorrendo un pullman da 55 posti con una scolaresca di bimbi di 5/6 anni che, al momento di fare una curva, è finito fuori strada, rimanendo a sbalzo nella parte anteriore per 2 metri.

Le persone a bordo, salvo lo spavento, non hanno subito ferite e sono uscite autonomamente. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Erba per assistenza