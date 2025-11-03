Pulmino Amico presto attivo in paese per i Servizi sociali

Un nuovo Pulmino Amico sarà presto attivo ad Alzate per le attività dei Servizi sociali: è stata presentata nei giorni scorsi la collaborazione tra il Comune e la società. L’accordo prevede l’assegnazione in comodato d’uso al Comune di un furgone Doblò attrezzato per l’accompagnamento di persone anziane o con difficoltà a deambulare.

Un’iniziativa che prevede il sostegno di aziende e realtà locali

L’attivazione del mezzo prevede l’impegno delle aziende nel sostenere l’iniziativa sponsorizzandola. «Abbiamo aderito con piacere a questa proposta di alcuni mesi fa – ha spiegato il sindaco Paolo Frigerio – È un progetto conosciuto e rodato, del quale abbiamo chiesto informazioni anche ai Comuni limitrofi che lo hanno già attivato, raccogliendo impressioni positive. Questa proposta ci aiuta a creare servizi nuovi e migliorare quelli esistenti per anziani e persone con disabilità: ci è sembrata un’opportunità interessante. Abbiamo sposato in pieno il loro slogan: trasformiamo la pubblicità in solidarietà. Raccoglieremo le sponsorizzazioni e speriamo nella generosità di attività industriali e commerciali».

«Siamo contenti che il progetto sia stato apprezzato – ha esordito Alberto Mistò, referente progetto -E’ un servizio che si rinnova ed è sempre più richiesto».

«Lo trovo estremamente utile – ha poi aggiunto l’assessore al Sociale Luisa Mauri – Intendiamo attivare convenzioni con le associazioni di volontariato del territorio interessate. Pensiamo a quelle che operano nel sociale come Il Sorriso e Brianza Soccorso, e a realtà come Don Allievi e Clotilde Rango. Attiveremo poi il numero di telefono o richieste per servizio».